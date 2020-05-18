مركز الفلك الدولي: 24 مايو أول أيام عيد الفطر

الإثنين 18 مايو 2020

قال مركز الفلك الدولي في أبو ظبي إن بداية شهر رمضان يوم الجمعة 24 أبريل 2020 في معظم الدول الإسلامية تشير إلى أن يوم الجمعة 22 مايو سيكون يوم 29 رمضان 1441هـ في معظم الدول الإسلامية.



وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير المركز بالنسبة للدول التي سيكون يوم الجمعة 22 مايو هو يوم 29 رمضان، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة من جميع دول العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما ويكون يوم العيد فيها يوم الأحد 24 مايو.

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وأشار إلى أن أن هناك دولا أخرى بدأت شهر رمضان يوم السبت 25 أبريل وعليه ستتحرى هذه الدول هلال العيد يوم السبت 23 مايو، ومنها بروناي وبنغلادش وباكستان وإيران وسلطنة عُمان والسودان والمملكة المغربية والعديد من الدول الإفريقية الإسلامية غير العربية في إفريقيا، ليكون عيد الفطر في هذه الدول إما يوم الأحد أو الإثنين، لأن رؤية الهلال يوم السبت من شرق العالم الإسلامي ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من جميع دول العالم العربي ودول أفريقيا وجنوب أوروبا وكندا، ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بسهولة من الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى وشمال أمريكا الجنوبية.

وعليه من المتوقع أن يكون العيد في معظم هذه الدول يوم الأحد 24 مايو أيضا، في حين أنه قد يكون يوم الإثنين 25 مايو في بعضها مثل باكستان وبروناي نظرا لعدم إمكانية رؤية الهلال يوم السبت من هذه المناطق بالعين المجردة.