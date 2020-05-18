الصين تعلن تأييدها فتح تحقيق بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد

الإثنين 18 مايو 2020

أعلنت الصين تأييدها فتح تحقيق بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في أرجاء العالم انطلاقا من مدينة ووهان بؤرة هذا الوباء.



جاء ذلك على لسان الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال كلمته اليوم في الحفل الافتتاحي للجلسة الـ73 لجمعية الصحة العالمية.

Advertisements

وقال الرئيس الصيني في أول اجتماع افتراضي على الإطلاق للجمعية إن بلاده "تؤيد فتح تحقيق بعد السيطرة على كورونا"، مشيرا إلى أن بكين كانت شفافة "على الدوام" في ما يخص الفيروس.

وأضاف أن أي لقاح تطوره بلاده ضد كورونا سيكون "للمصلحة العالمية العامة" فور بدء استخدامه، معلنا تقديم ملياري دولار كمساعدات لمكافحته على مدى عامين.

ووجهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة للصين بسبب ما تصفه بـ"تضليل" المجتمع الدولي حول بدء تفشي فيروس كورونا، رغم تأكيدات منظمة الصحة العالمية أن بكين أظهرت شفافية كبيرة في التعامل مع هذه القضية.