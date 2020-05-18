ألمانيا تسجل أكثر من 174 ألفاً و700 إصابة بفيروس كورونا المستجد

الإثنين 18 مايو 2020

سجلت ألمانيا، حتى صباح الإثنين، أكثر من 174 ألفاً و700 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 400 حالة منذ الأحد، استنادا إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية.



ورصدت ألمانيا حتى الآن 7934 حالة وفاة، على الأقل، جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 21 حالة منذ الأحد، إضافة إلى تعافي نحو 154600 مصاب من الفيروس حتى الان، وفق بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الأمراض المعدية وغير المعدية،

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، فسجلت ولاية بافاريا أعلى عدد إصابات في ألمانيا (أكثر من 45 ألفا و700 إصابة)، و2297 حالة وفاة، على الأقل، تليها ولاية شمال الراين-ويستفاليا التي سجلت أكثر من 36200 حالة إصابة، و1504 حالات وفاة على الأقل.

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وجاءت ولاية بادن-فورتمبرج في المرتبة الثالثة بعدد إصابات زادت عن 33900 حالة، وبلغ عدد الوفيات 1653 حالة على الأقل.

وبالقياس إلى كل مئة ألف نسمة، سجلت بافاريا أعلى معدل إصابة (1ر350 إصابة لكل مئة ألف نسمة). وبلغ متوسط المعدل على مستوى ألمانيا 2ر210 إصابات لكل مئة ألف نسمة.

ووفقا لبيانات معهد "روبرت كوخ" بلغ معدل الاستنساخ إلى ٠.٩٤ ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 9 أشخاص تقريبا في المتوسط: وكان المعهد أكد من قبل أنه يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان خفوت تفشي الوباء. وبحسب بيانات المعهد، فإن معدل الاستنساخ يعكس وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف تقريبا.