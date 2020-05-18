شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل ٨٤١ إصابة جديدة بكورونا و٦ وفيات والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت الكويت 841 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد المصابين إلى 15691 حالة. وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أنها سجّلت 6 حالات وفاة بالفيروس ليصل عدد الوفيات إلى 118 حالة.

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