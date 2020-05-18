شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصيني : أي لقاح نطوره لكورونا سيكون لـ«المصلحة العالمية» والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ ، اليوم ، لجمعية الصحة العالمية أن أي لقاح تطوره بلاده ضد فيروس كورونا المستجد سيكون "للمصلحة العالمية العامة" فور بدء استخدامه. وقال الرئيس الصيني في أول اجتماع افتراضي على الإطلاق للجمعية إن بلاده ستقدّم ملياري دولار كمساعدات لمكافحة واء كوفيد-19 على مدى عامين.

وشدد على أن بلاده لم تتحمل مسؤولياتها فقط تجاه شعبها، بل تجاه كل العالم، وتقاسمت كافة المعارف الخاصة بالفيروس والوقاية والبصمة الجينية مع الجميع عبر منظمة الصحة العالمية. وأشار إلى أن الصين ستتعاون مع مجموعة العشرين في تنفيذ مبادرة تعليق سداد الديون للدول التي تواجه ضغوطا بسبب الوباء .