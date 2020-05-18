شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: العالم أخفق في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن فيروس كورونا استطاع التفشي في جميع أنحاء العالم لأن الدول أخفقت في محاربته معا.

وقال جوتيريش في مستهل الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية: "لقد رأينا بعض التضامن، ولكن القليل من الوحدة، في استجابتنا لكوفيد19- (كورونا)".

وأشار إلى أنه نظرا لأن العديد من البلدان قد تجاهلت توصيات منظمة الصحة العالمية، "انتشر الفيروس في جميع أنحاء العالم وينتقل الآن إلى الجنوب العالمي، حيث قد يكون تأثيره أكثر تدميرا".