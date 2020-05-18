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وكيل محمد صلاح يوضح حقيقة مفاوضات ريال مدريد

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2020-05-18 | 14:15

وكيل محمد صلاح يوضح حقيقة مفاوضات ريال مدريد

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كشف وكيل نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، حقيقة تفاوض موكله مع .
وصرح المدرب العام السابق لمنتخب مصر هاني رمزي، إن ريال مدريد الإسباني قدم عرضا لضم "الفرعون" من الإنجليزي عام 2018.

وقال رامي عباس وكيل صلاح، في تغريدة مقتضبة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، الاثنين: "محمد لم يناقش أي خطط بشأن مستقبله مع أي من مدربيه السابقين"، لينفي بشكل قاطع ما قاله رمزي، الذي أشار إليه عباس في تغريدته.


وتأتي تصريحات عباس ردا على ما قاله رمزي، بشأن تلقي محمد صلاح عرضا من النادي الملكي.
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