الخطوط القطرية تعلن منح المسافرين المزيد من الخيارات المرنة

اعلنت الخطوط الجوية القطرية، الاثنين، عن تحديث سياستها التجارية وتوفير المزيد من الخيارات المرنة والمريحة أمام المسافرين.

وقالت الشركة في بيان لها، إنه "سوف يحظى المسافرون بإمكانية تغيير تاريخ سفرهم لعدد غير محدود من المرات بدون أي رسوم إضافية. كما سيتمكنون من تغيير وجهة السفر طالما أنها تبعد مسافة أقل من 5000 ميل من الوجهة الأصلية".

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وأضاف البيان أنه "لن تفرض الناقلة الوطنية لدولة قطر أي رسوم إضافية على هذه الخدمات في حال تم استكمال السفر (ذهاب وعودة) قبل تاريخ 31 ديسمبر 2020، بينما ستطبق أحكام وشروط التذاكر بعد هذا التاريخ، وستسري صلاحية التذاكر التي حُجزت للسفر حتى 31 ديسمبر 2020 لمدة عامين من تاريخ إصدارها".

ولفت البيان الى أنه "سيتمكن المسافرين من استبدال تذاكرهم بكيومايلز، أو بقسيمة سفر مع 10% قيمة إضافية صالحة لمدة عامين، إضافة إلى ما سبق، بإمكان المسافرين استرداد ثمن التذاكر إلى وسيلة الدفع الأصلية التي استخدموها لشراء التذاكر في حال إلغاء الرحلات".