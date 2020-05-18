تطبيعية اتحاد الكرة: كفاءات البصرة ستأخذ استحقاقها بعيداً عن التهميش

وذكر بيان عن اللجنة تلقته الخليج 365، ان "وفداً من البصرة زار مقر اتحاد الكرة، اليوم، وناقش الوفد الزائر، ضم خيرة من نجوم الكرة البصرية السابقين، فضلا عن حكام وإعلاميي واداريي المحافظة، ناقش مع بنيان، وبحضور الأمين العام للتطبيعية محمد فرحان، ورئيس لجنة الحكام علاء عبد القادر، واقع الكرة في المحافظة".وأضاف البيان، ان "بنيان وعد بتذليل العقبات التي تواجه رياضيي البصرة في اسرع وقت، ومنح الاستحقاق الطبيعي للكفاءات من خلال وضع معايير للعمل والمركزية، وتنظيم المسابقات والاهتمام بالأندية البصرية سواء من تنشط في الدوري الممتاز أو من تتواجد في دوري الدرجة الأولى".

واكد بنيان، وفقاً للبيان، على "دعمه الكامل لرياضيي المحافظة"، مبيناَ ان "كفاءات البصرة الفيحاء ستأخذ استحقاقها الطبيعي بعيداَ عن التهميش".



من جانبه، أكد نجم الكرة البصرية السابق، ناصر طلاع، أن "الوفد البصري لديه الثقة الكبيرة بأعضاء التطبيعية ورئيسها إياد بنيان في التغيير نحو الأفضل، وإيجاد الحلول المناسبة لتجاوز صعوبات رياضيي المحافظة بعد سنوات طويلة من التهميش".

وفي ختام الزيارة، أكد وفد ملتقى البصرة الرياضي على "دعمه الكامل ومساندته للهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة من اجل تحقيق النجاح خلال المدة المفصلية المقبلة التي تتطلب تكاتف الجميع".