تطبيعية اتحاد الكرة: كفاءات البصرة ستأخذ استحقاقها بعيداً عن التهميش

2020-05-18 | 14:06
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اكد رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة، اياد بنيان، ان كفاءات البصرة ستأخذ استحقاقها بعيداً عن التهميش.
وأضاف البيان، ان "بنيان وعد بتذليل العقبات التي تواجه رياضيي البصرة في اسرع وقت، ومنح الاستحقاق الطبيعي للكفاءات من خلال وضع معايير للعمل والمركزية، وتنظيم المسابقات والاهتمام بالأندية البصرية سواء من تنشط في الدوري الممتاز أو من تتواجد في دوري الدرجة الأولى".
واكد بنيان، وفقاً للبيان، على "دعمه الكامل لرياضيي المحافظة"، مبيناَ ان "كفاءات البصرة الفيحاء ستأخذ استحقاقها الطبيعي بعيداَ عن التهميش".
من جانبه، أكد نجم الكرة البصرية السابق، ناصر طلاع، أن "الوفد البصري لديه الثقة الكبيرة بأعضاء التطبيعية ورئيسها إياد بنيان في التغيير نحو الأفضل، وإيجاد الحلول المناسبة لتجاوز صعوبات رياضيي المحافظة بعد سنوات طويلة من التهميش".
وفي ختام الزيارة، أكد وفد ملتقى البصرة الرياضي على "دعمه الكامل ومساندته للهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة من اجل تحقيق النجاح خلال المدة المفصلية المقبلة التي تتطلب تكاتف الجميع".
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