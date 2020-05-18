صالح يعد روحاني بزيارة ايران 'في وقت مناسب'

وعد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، بتلبية دعوة تقدم بها نظيره الايراني حسن روحاني لزيارة طهران "في وقت مناسب".

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت السومرية نيوزنسخة منه، إن "صالح تلقى، اليوم الإثنين اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني حسن روحاني"، مشيرة الى أن "روحاني هنأ رئيس الجمهورية بمناسبتي تشكيل الحكومة العراقية وقرب حلول عيد الفطر".

Advertisements

وقدم روحاني "دعوة إلى رئيس الجمهورية لزيارة إيران، ووعد رئيس الجمهورية بتلبيتها في وقت مناسب".

ولفت بيان الرئاسة الى أنه "جرى، خلال المكالمة، بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية، وتطوير آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الجارين، وتم التأكيد على أن تعزيز أمن وسيادة العراق يحظى بأهمية بالغة إقليمياً ودولياً كونه يعزز استقرار وسلامة شعوب ودول المنطقة، فضلاً عن أهمية التنسيق لمواجهة جائحة كورونا والعمل المشترك للحد من انتشارها".