بعد اسبوع من استئناف الدوام.. اغلاق 70 مدرسة بفرنسا بسبب كورونا

الخليج 365/باريس/ علي ناجي أغلقت السلطات الفرنسية، 70 مدرسة وروضة أطفال، بسبب ظهور إصابات بفايروس كورونا فيها.
وقال وزير التربية الفرنسي جان ميشيل بلانكير في لقاء اذاعي على "RTL "، إنه "بعد أسبوع واحد من إعادة فتح رياض الأطفال والمدارس الابتدائية، اضطرت عدة مدارس إلى إغلاق أبوابها بسبب حالات مؤكدة أو مشتبه بالاصابة في التلاميذ أو موظفين بالمدارس"، مبيناً ان " 70 مدرسة قد اضطرت إلى إغلاق أبوابها منذ 11 آيار الحالي في مناطق مختلفة بفرنسا".
وأضاف بلانكير، أنه "على الارجح تمت الاصابة قبل العودة الى المدرسة بعد الاغلاق"، متابعاً أن "هذه الحالات لا تزال تشكل اقلية، وأن عواقب عدم الذهاب إلى المدرسة أكثر خطورة بكثير".
وأضاف بلانكير، أنه "على الارجح تمت الاصابة قبل العودة الى المدرسة بعد الاغلاق"، متابعاً أن "هذه الحالات لا تزال تشكل اقلية، وأن عواقب عدم الذهاب إلى المدرسة أكثر خطورة بكثير".
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