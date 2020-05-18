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بعد اسبوع من استئناف الدوام.. اغلاق 70 مدرسة بفرنسا بسبب كورونا

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الخليج 365/باريس/ علي ناجي أغلقت السلطات الفرنسية، 70 مدرسة وروضة أطفال، بسبب ظهور إصابات بفايروس فيها.
وقال وزير التربية الفرنسي جان ميشيل بلانكير في لقاء اذاعي على "RTL "، إنه "بعد أسبوع واحد من إعادة فتح رياض الأطفال والمدارس الابتدائية، اضطرت عدة مدارس إلى إغلاق أبوابها بسبب حالات مؤكدة أو مشتبه بالاصابة في التلاميذ أو موظفين بالمدارس"، مبيناً ان " 70 مدرسة قد اضطرت إلى إغلاق أبوابها منذ 11 آيار الحالي في مناطق مختلفة بفرنسا".

وأضاف بلانكير، أنه "على الارجح تمت الاصابة قبل العودة الى المدرسة بعد الاغلاق"، متابعاً أن "هذه الحالات لا تزال تشكل اقلية، وأن عواقب عدم الذهاب إلى المدرسة أكثر خطورة بكثير".
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