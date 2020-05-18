مصدر: الكاظمي يعين اللواء الركن قاسم محمد صالح قائداً للقوات البرية

أفاد مصدر عسكري، الاثنين، بتعيين اللواء الركن قاسم محمد صالح قائداً للقوات البرية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يصدر أمراً بتعين اللواء الركن قاسم محمد صالح قائداً للقوات البرية". جدير بالذكر أن اللواء الركن صالح كان يشغل منصب قائد عمليات الجزيرة.

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