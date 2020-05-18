الصين تدافع عن نفسها وترحب بالتحقيق في انتشار كورونا

أعلنت الصين تأييدها فتح تحقيق بشأن فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في أرجاء العالم انطلاقا من مدينة ووهان بؤرة هذا الوباء.

جاء ذلك على لسان الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال كلمته اليوم في الحفل الافتتاحي للجلسة الـ73 لجمعية الصحة العالمية.

وقال الرئيس الصيني في أول اجتماع افتراضي على الإطلاق للجمعية إن بلاده "تؤيد فتح تحقيق بعد السيطرة على كورونا"، مشيرا إلى دعم بلاده "تقييما شاملا" للاستجابة العالمية لوباء كوفيد-19.

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وشدد على أن الصين "لطالما كان لديها موقف منفتح وشفاف ومسؤول وشاركت المعلومات بشأن الفيروس في وقتها."

وأضاف أن أي لقاح تطوره بلاده ضد كورونا سيكون "للمصلحة العالمية العامة" فور بدء استخدامه، معلنا تقديم ملياري دولار كمساعدات لمكافحته على مدى عامين.



ووجهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة للصين بسبب ما تصفه بـ"تضليل" المجتمع الدولي حول بدء تفشي فيروس كورونا، رغم تأكيدات منظمة الصحة العالمية أن بكين أظهرت شفافية كبيرة في التعامل مع هذه القضية.