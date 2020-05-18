الخليج 365الإثنين 2020/5/18 03:01 م بتوقيت أبوظبي
دافع الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الإثنين، عن بلاده فيما يتعلق بتداعيات انتشار فيروس كورونا الذي حصد آلاف الأرواح حول العالم.
جاء ذلك في كلمة له في الحفل الافتتاحي للجلسة الـ73 لجمعية الصحة العالمية عبر الفيديو، بناء على دعوة من المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم.
وقال شي إن الصين "لطالما كان لديها موقف منفتح وشفاف ومسؤول"، وشاركت المعلومات بشأن الفيروس في وقتها.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الصين يؤكد أن بلاده كانت "شفافة" فيما يخص كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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