رئيس الصين يؤكد أن بلاده كانت "شفافة" فيما يخص كورونا

دافع الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الإثنين، عن بلاده فيما يتعلق بتداعيات انتشار فيروس كورونا الذي حصد آلاف الأرواح حول العالم.

جاء ذلك في كلمة له في الحفل الافتتاحي للجلسة الـ73 لجمعية الصحة العالمية عبر الفيديو، بناء على دعوة من المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم.



وقال شي إن الصين "لطالما كان لديها موقف منفتح وشفاف ومسؤول"، وشاركت المعلومات بشأن الفيروس في وقتها.