جوتيريش: العالم يدفع ثمنا باهظا لتباين الاستراتيجيات حول كورونا

الخليج 365الإثنين 2020/5/18 02:37 م بتوقيت أبوظبي
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين، إن العالم يدفع اليوم "ثمنا باهظا" لتباين الاستراتيجيات بشأن فيروس كورونا.
وأضاف جوتيريش: "شهدنا تعبيرا عن التضامن لكن دون كثير من الوحدة في استجابتنا لكوفيد-19.".
ومنتقدا الدول التي "تجاهلت توصيات" منظمة الصحة العالمية بشأن الاستجابة لفيروس كورونا المستجد، استطرد بقوله: "اتّبعت الدول استراتيجيات متباينة ومتعارضة أحيانا، وندفع جميعنا ثمنا باهظا".
وأشار إلى أن "العديد من الدول تجاهلت توصيات منظمة الصحة العالمية".
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