جوتيريش: العالم يدفع ثمنا باهظا لتباين الاستراتيجيات حول كورونا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين، إن العالم يدفع اليوم "ثمنا باهظا" لتباين الاستراتيجيات بشأن فيروس كورونا.

وأضاف جوتيريش: "شهدنا تعبيرا عن التضامن لكن دون كثير من الوحدة في استجابتنا لكوفيد-19.".

ومنتقدا الدول التي "تجاهلت توصيات" منظمة الصحة العالمية بشأن الاستجابة لفيروس كورونا المستجد، استطرد بقوله: "اتّبعت الدول استراتيجيات متباينة ومتعارضة أحيانا، وندفع جميعنا ثمنا باهظا".

وأشار إلى أن "العديد من الدول تجاهلت توصيات منظمة الصحة العالمية".