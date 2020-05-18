بالصور.. رئيس دولة في عين عاصفة كورونا مجددا

لطالما هوّن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو من شأن فيروس كورونا الذي حصد آلاف الأرواح في بلاده, حتى وصل الأمر إلى وصفه هذا الوباء بأنه "إنفلونزا بسيطة".

خسائر بشرية لم تمنع الرئيس اليميني من الاستمرار في انتقاد تدابير العزل التي يطبقها حكام جميع الولايات تقريبا، وها هو اليوم يتحدى القواعد المفروضة بخروجه أمام المئات من أنصاره.





وأمام المقر الرئاسي حيّا الرئيس البرازيلي، أمس الأحد، مئات من أنصاره، متحدياً بذلك قاعدة التباعد الاجتماعي المفروضة لمواجهة فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 16 ألف شخص في البلاد.

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والشهر الماضي أقال الرئيس وزير الصحة، بعد ظهور خلافاتهم المستمرة للعلن.

وأمام الانتقادات الموجهة لبولسونارو لمخالفته قواعد الحظر، أظهرت دراسة أجراها الباحث السياسي كارلوس بيريرا من مؤسسة غيتيلو فارغاس، أن 56 بالمئة من الأشخاص الذين يدعمون اليمين أو يمين الوسط يوافقون على الطريقة التي يدير بها الرئيس الأزمة الصحية، فيما يعارضها 40 بالمئة.



