الكويت تسجل 6 وفيات و841 إصابة جديدة بكورونا المزيد

أعلن وزارة الصحة الكويتية، الإثنين، تسجيل 841 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15691.

وقال المتحدث باسم الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، إنه تم تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 118، مشيراً إلى شفاء 250 حالة، ليبلغ عدد المتعافين 4093.

وكشفت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، عن تطبيق عقوبة الحبس 3 أشهر وغرامة لا تزيد عن 5 آلاف دينار كويتي، أو إحدى العقوبتين، لكل من يخالف قرار ارتداء الكمامة أو تغطية الأنف في الأماكن العامة.