قطر تسجل 1,365 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الإثنين، تسجيل 1365 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ما يرفع إلى 33 ألفاً و969 العدد الإجمالي للمصابين.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى تعافي 529 شخصاً من المرض خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 4899 حالة.

ودخلت 19 حالة إلى العناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة إلى 172 حالة.

وذكرت أن الحالات الجديدة المصابة بالفيروس تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا نتيجة مخالطتهم لأفراد تمَّ اكتشاف إصابتهم سابقاً.