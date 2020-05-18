انت الان تتابع #بريطانيا تضيف فقد حاستي الشم والتذوق لأعراض كوفيد-19 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أضافت بريطانيا فقد حاستي الشم والتذوق إلى القائمة الرسمية لأعراض مرض كوفيد-19 التي تشمل ارتفاع درجة الحرارة والسعال المستمر، في خطوة تأمل أن تساعد في رصد زيادة بنحو اثنين بالمئة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجاء هذا التغيير الذي أعلنه جوناثان فان-تام نائب كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا بعد أن قرر علماء يوجهون النصح للحكومة أن ذلك قد يساعد في الكشف عن المزيد من حالات الإصابة إذا أضيف إلى التوصيف الأساسي للحالة.

وقال فان-تام الذي كان يعمل في السابق مع شركات سميث كلاين بيتشام وروش وأفانتيس باستور للصحفيين "تعريفنا للحالة الأساسية الذي كان لبعض الوقت السعال الجديد المستمر أو الحمى سيتغير الآن إلى السعال الجديد المستمر أو الحمى أو فقد حاسة الشم".

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وأضاف أن عبارة فقد حاسة الشم ستعرف بأنها فقد حاستي الشم والتذوق إذ أن الاثنين قريبين من بعضهما فيما يتعلق بالأعصاب.

ومن الأعراض المحتملة الأخرى لكوفيد-19 الإرهاق أو الإسهال أو ألم البطن أو فقدان الشهية لكنها لم تدرج في تعريف الحالة الأساسية.