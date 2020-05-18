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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تعلن تأييدها فتح تحقيق بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت الصين تأييدها فتح تحقيق بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في أرجاء العالم انطلاقا من مدينة ووهان بؤرة هذا الوباء.
جاء ذلك على لسان الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال كلمته اليوم في الحفل الافتتاحي للجلسة الـ73 لجمعية الصحة العالمية.
وقال الرئيس الصيني في أول اجتماع افتراضي على الإطلاق للجمعية إن بلاده "تؤيد فتح تحقيق بعد السيطرة على كورونا"، مشيرا إلى أن بكين كانت شفافة "على الدوام" في ما يخص الفيروس.
وأضاف أن أي لقاح تطوره بلاده ضد كورونا سيكون "للمصلحة العالمية العامة" فور بدء استخدامه، معلنا تقديم ملياري دولار كمساعدات لمكافحته على مدى عامين.
ووجهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة للصين بسبب ما تصفه بـ"تضليل" المجتمع الدولي حول بدء تفشي فيروس كورونا، رغم تأكيدات منظمة الصحة العالمية أن بكين أظهرت شفافية كبيرة في التعامل مع هذه القضية.
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