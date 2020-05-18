شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإصابات اليومية بكورونا في روسيا أقل من 10 آلاف لليوم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 أبلغت روسيا اليوم الاثنين عن 8926 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع عدد الحالات هناك إلى 290678.

Advertisements وجاءت الزيادة اليومية في الحالات أقل من عشرة آلاف لليوم الثالث على التوالي، وهو رقم تجاوزته الإصابات اليومية معظم شهر مايو أيار. وقال مركز إدارة مكافحة فيروس كورونا في روسيا إن 91 توفوا ليرتفع عدد الوفيات إلى 2722.

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