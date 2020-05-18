شكرا لقرائتكم حكومة الوفاق الليبية تعلن السيطرة على قاعدة "الوطية" الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية أن قواتها سيطرت اليوم الاثنين على قاعدة الوطية الجوية من قبضة قوات الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر.

ونقلت صحيفة المرصد الليبية عن مصادر عسكرية أن مجموعات مسلحة من مدن الزاوية ومصراتة وزوارة دخلت قاعدة الوطية الجوية "عقبة بن نافع"، بعد تعرضها لأكثر من 100 غارة جوية "تركية" في غضون أيام، مضيفة أن القوات التابعة للجيش انسحبت بعتادها في ساعات الصباح الأولى.

وقال المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، إنها استعادت قاعدة "الوطية" الجوية في الصحراء الغربية الجنوبية الغربية للمدينة. ولم يذكر تفاصيل.

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وتحاول قوات حكومة الوفاق منذ أسابيع الاستيلاء على القاعدة، وتكثف هجماتها الجوية بطائرات مسيرة توفرها تركيا.

يأتي التصعيد في القتال على الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة من كلا الجانبين للعودة إلى التفاوض على تسوية سياسية ووقف العنف بسبب المخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا. وأعلنت ليبيا عما لا يقل عن 65 حالة إصابة بالفيروس، بما في ذلك ثلاث وفيات.

وأرسلت تركيا طائرات مسيرة مسلحة ونظم دفاع جوي ومقاتلين سوريين في الآونة الأخيرة لهم صلات بالجماعات المتطرفة لدعم حكومة طرابلس المأزومة.