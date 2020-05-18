شكرا لقرائتكم مصر للطيران للعربية: خسائر بمليار جنيه شهريا نتيجة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران، عن خفض رواتب الوظائف القيادية بها 10%، اعتبارا من مايو في ظل الخسائر الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وكانت وزارة المالية المصرية قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع عن تقديمها ملياري جنيه، أي ما يعادل 127 مليون دولار للشركة القابضة لمصر للطيران، في شكل قرض مساند لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا السياق، أوضح القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران محمد رشدي زكريا أن القرض الحكومي يتيح تسديد رواتب العاملين والمصروفات الحتمية المترتبة على الشركة، لافتا إلى أن تخفيض رواتب القياديين 10% يوفر 20 مليون جنيه.

ونوه بأن هذا القرض لا يترتب عليه أي فوائد كونه قرضا مساندا، على أن يبدأ سداد القرض بعد عودة الحركة بنسبة 80% مقارنة بالحركة الطبيعية.

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وكشف أن الخسائر التي تتكبدها الشركة القابضة لمصر للطيران تقدر بمليار جنيه شهريا نتيجة أزمة كورونا، إضافة إلى عجز بالإيرادات عن المخطط له بـ3.5 مليار جنيه شهريا.

بالمقابل، أشار إلى أن النشاط الوحيد الذي لا يزال ينشط هو "الشحن"، ولكن ذلك يمثل 20% فقط من الإيرادات المتوقعة.

وعن الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الشركة، أوضح زكريا أنه تم إيقاف الحوافز والامتيازات التي كانت تصرف للعاملين، إضافة إلى تخفيض أعداد العاملين بشكل دوري.

وعن عودة حركة الطيران، اعتبر أن حركة الطيران الداخلية ستساهم في تنشيط السياحة الداخلية، غير أنه لا يتوقع أن تدر عائدات كبيرة.