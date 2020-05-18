شكرا لقرائتكم أفضل الطرق لعلاج آلام الصداع النصفي بالمنزل...بعضها عجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - إن الصداع النصفي هو أحد أنواع الصداع التي تصيب جانبا واحدا من الرأس أو الجبين بشكل أقوى وأسوأ من النصف الثاني. يعاني مرضى الصداع النصفي من نوبات مؤلمة يمكن أن تستمر من عدة ساعات إلى عدة أيام في كل مرة، وربما تصل بهم إلى حالة من عدم القدرة على العمل أو القيام بأي شيء.

ووفقًا لمؤسسة أبحاث الصداع النصفي، يعد الصداع النصفي مشكلة شائعة للكثيرين، حيث إن حوالي 18% من النساء و6% من الرجال و10% من الأطفال يعانون من الصداع النصفي.

يوجد العديد من العلاجات الطبية والهرمونية لعلاج الصداع النصفي ولكن هناك أيضا الكثير من الطرق غير التقليدية لعلاج الصداع النصفي في المنزل، حسب ما يورد موقع "Daily Health Post" فيما يلي:

1- تجنب الضوضاء

تعد الأصوات الصاخبة والمزعجة أو حتى المتكررة من بين المحفزات الرئيسية للصداع النصفي. يعد حجب الضوضاء كأول الخطوات التي يجب القيام بها عند المعاناة من مشكلة الصداع النصفي. وينصح الخبراء باختيار أماكن هادئة لقضاء الوقت بها، وكذلك حمل سدادات الأذن في جميع الأوقات لاستخدامها عند الحاجة، كما يمكن أيضًا تجربة تشغيل بعض الأصوات الهادئة والمهدئة في سماعات الرأس مثل قوائم تشغيل صوت المطر أو الأمواج.

2- تجنب التوتر المزمن

يعتبر التوتر أحد الأسباب والعوامل الرئيسية للصداع النصفي. وينبغي على مريض الصداع النصفي أن يقلل من التعرض للضغوط أو التوصل لطريقة للتغلب عليها أو للتعايش معها بدون توتر، فكلما قلت الضغوط كان ذلك أفضل.

3- تدليك نقطة الضغط

عندما يتعلق الأمر بتخفيف الألم وتحفيز إنتاج الإندورفين في الجسم والتعامل مع الصداع النصفي، يمكن ببساطة تدليك هذه النقطة بين السبابة والإبهام قرب مفصل اليد. إن الضغط على هذه المنطقة باستمرار باليد الأخرى يريح من الصداع النصفي بشكل تدريجي وملحوظ.

4- التخلص من الضوء الأزرق

يؤكد الخبراء أن الضوء الأزرق المنبعث من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف هو أحد أكبر المشاكل ليس فقط للبصر ولكن للصداع النصفي أيضًا.

ويعد ارتداء النظارات ذات اللون الوردي عند استخدام مثل هذه الأجهزة الإلكترونية فكرة جيدة أو يمكنك تثبيت أحد التطبيقات العديدة التي تقلل من وهج الشاشة تلقائيًا.

5- ارتداء النظارات الشمسية

لا يعد الضوء الأزرق هو المصدر الوحيد الذي يمكن أن يفاقم الصداع النصفي، إذ يعاني الكثير من المصابين بالصداع النصفي المزمن أيضًا من رهاب الضوء أو الحساسية للضوء. يمكن أن تختلف شدة هذه الحالة من شخص لآخر ولكن حتى أولئك الذين يعانون من حساسية خفيفة يكونون عرضة لمشكلة صداع نصفي مؤلمة. لذا، ينصح الخبراء بارتداء النظارات الشمسية عند الخروج وإسدال الستائر قليلا لتخفيف ضوء النهار في المنزل أو مكان العمل.

6- النوم الجيد

إن الحرص على وجود جدول يومي منتظم يعد أحد أفضل الأمور التي يمكن القيام بها في حالة الصداع النصفي المزمن. ويجب أن يتضمن الجدول اليومي الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الموعد بانتظام، وتناول الطعام في ساعات معينة، وكذلك ممارسة التمارين الرياضية خلال فترات زمنية محددة.

7- الكمادات الدافئة

تأتي الكمادات الدافئة ضمن قائمة الوسائل الناجحة لتخفيف نوبات الصداع النصفي. تساعد الكمادات الدافئة على تقليل توتر العضلات وتخفيف التوتر بصفة عامة. كما يساعد نقع القدمين في حوض بالماء الساخن والأملاح من الأساليب المفيدة أيضًا.

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8- الكمادات الباردة

إذا لم تحقق الكمادات الدافئة النتيجة المأمولة، فينبغي تجربة الكمادات الباردة بدلاً منها. أظهرت الدراسات أن الثلج البارد أو الكمادات الباردة يمكن أن تساعد في تخفيف الألم من الصداع النصفي. وينصح الخبراء بوضع الكمادات الباردة مباشرة على الجبهة أو خلف الرقبة، وأينما يحدث الشعور بالتحسن.

9- تهدئة المعدة

يعاني الكثيرون من آثار جانبية مزعجة بسبب الصداع النصفي مثل الغثيان أو الدوار. إن تهدئة المعدة ربما لا يعد سببًا مباشرًا لعلاج الصداع النصفي، لكنه فكرة جيدة إذا كان هناك شعور بالغثيان حيث إن تناول شاي النعناع سيساعد على تقليل بعض التوتر والغثيان وبالتالي تخفيف مسببات الصداع النصفي.

10- تدليك القدمين

يعد الحصول على تدليك للقدم في نهاية اليوم إحساسًا رائعًا عندما يكون هناك التهاب في القدمين ولكنه يمكن أن يساعد أيضًا في علاج مشاكل الصداع النصفي. إذا لم يكن هناك أحد لتدليك القدم، يمكن للمريض أن يقوم بذلك بنفسه، من خلال وضع كرة تنس على الأرض ولفها تحت القدم جيئة وذهابًا.

11- المغنيسيوم والفيتامينات

من المعروف أن بعض الفيتامينات والمكملات الغذائية مفيدة في علاج الصداع النصفي. وفقًا لمؤسسة الصداع النصفي الأميركية، فإن 400 إلى 500 مغم من المغنيسيوم يوميًا مفيد جدًا للوقاية من الصداع النصفي كما هو الحال مع تناول الفيتامينات B-2 وD يوميًا.

ووفقًا لدراسة في دورية علم الأعصاب وجراحة الأعصاب والطب النفسي، يساعد تناول الميلاتونين والإنزيم المساعد كيو 10 CoQ10 على تخفيف نوبات الصداع النصفي بشكل فعال.

12- شرب المياه

إن الجفاف هو أحد أكثر أسباب الصداع شيوعًا، ولا يشعر الكثيرون بالعطش حتى عندما يتعرضون للجفاف. وينصح الخبراء بتناول من 1.5 إلى 2 لتر من الماء يوميًا، بالإضافة إلى 0.25 لتر ماء مقابل لكل كوب قهوة يتم احتساؤه أثناء اليوم.

13- تجنب الكافيين

تعتبر القهوة من الأسباب الرئيسية للإصابة بنوبات الصداع النصفي المزمن. يجب الامتناع عن شرب القهوة لتجنب الإصابة بالصداع النصفي وإذا لم يمكن الامتناع عن تناولها فينبغي تناول ربع لتر ماء مقابل كل كوب قهوة يتم احتسائه.

14- التنفس والتأمل

يمكن أيضا تجربة تمرينات التنفس العميق في منتصف نوبة الصداع النصفي. يساعد التنفس بعمق على خفض مستويات التوتر وتهدئة الذهن واستعادة التركيز وتحفيز الانتباه. كذلك تساعد ممارسة التأمل في تخفيف حدة الصداع النصفي.