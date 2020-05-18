الصحة الإيرانية: 69 وفاة و2294 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 122492

أعلن المتحدّث باسم وزارة الصحة ال​إيران​ية كيانوش جهانبور، أنّ "وفقًا لفحوصات تشخيص فيروس "كورونا" الّتي أُجريت في مختبرات ذات الرخصة في إيران، خلال الساعات الـ24 الماضية، تمّ تسجيل ألفين و294 حالة إصابة بـ"كورونا"، وبذلك يكون قد وصل عدد الإصابات إلى 122 ألفًا و492 حالة في البلاد".

ولفت في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "خلال الساعات الـ24 الماضية، توفي 69 شخصًا جراء الإصابة بـ"​كوفيد 19​"، ليصل العدد الإجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشّيه في إيران، إلى 7 آلاف و57 شخصًا"، موضحًا أنّ "إلى حدّ الآن، تماثل 95 ألفًا و661 شخصًا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، ومن جهة أُخرى هناك ألفين و712 شخصًا بحالة حرجة ويتلقّون العلاج في قسم العناية المركّزة".