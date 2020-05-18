النشرة: حركة شبه طبيعية في حاصبيا بعد قرار فتح المؤسسات

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن المنطقة تشهد حركة شبه طبيعية بعد قرار فتح المؤسسات والمحال التجارية المستثناة من قرار الاقفال، ويسجل حركة لافتة للمواطنين في شوق حاصبيا الرئيسي وأمام السوبر ماركات والملاحم و​محلات​ الخضار وكذلك أمام ​المصارف​ وفي الدوائر الحكومية التي بدورها فتحت أبوابها لإنجاز معاملات المواطنين والملاحظ أن المواطنين حضروا والى حد كبير التقيد لمقررات التعبئة العامة والشروط الصحية كي تبقى المنطقة خالية من اية إصابة الوباء ​الكورونا​.

وبموازاة ذلك نشطت ​القوى الأمنية​ في تسيير الدوريات وإقامة الحواجز الثابتة والمتحركة لمراقبة حركة سير الآليات طبقا لقرار ​الحكومة​ مفر ومجوز وقمع المخالفات مع التشديد على ضرورة التقيد بعدد الركاب داخل كل ​سيارة​ وارتداء الكمامات بشكل إلزامي حتى داخل السيارة إضافة إلى تنبيههم بضرورة التقيد بكافة شروط التعبئة العامة والتزام ​الحجر المنزلي​ إلا عند الضرورة حفاظا على سلامتهم.