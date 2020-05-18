ابراهيم ادعى على مازن حمدان و4 صيارفة واحالهم الى قاضي التحقيق الأول في بيروت

تناقلت معلومات صحافية بأن المدعي ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​ ادعى على مدير العمليات النقدية في ​مصرف لبنان​ مازن حمدان وأربعة صيارفة بينهم سوري بمخالفة قانون الصيرفة وأحيلوا الى قاضي التحقيق الأول في ​بيروت​.

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