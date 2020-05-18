العثور على شاب مضرج بالدماء في الهرمل ونقله بحال حرجة الى المستشفى

عُثر على المواطن ح.ن (30 عاما) مضرجا بالدماء في منطقة عين الجامع في جرد ​الهرمل​، جراء تعرضه لضربات بآلات حادة في وجهه وعنقه. وقد عملت عناصر ​الصليب الاحمر​ على نقله الى مستشفى البتول في الهرمل وهو بحال حرجة، ولاحقا نقل الى ​مستشفى رياق​ وتتولى ​القوى الامنية​ التحقيق بالحادث بحسب ​الوكالة الوطنية للاعلام​. إضغط للمزيد

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