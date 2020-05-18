دياب ترأس اجتماعا للبحث في كيفية إدارة الحدود ومنع التهريب

ترأس رئيس مجلس الوزراء حسان دياب اليوم اجتماعا لعرض استراتيجية الإدارة المتكاملة للحدود في لبنان، وخصص الاجتماع لعرض تفاصيل الاستراتيجية التي تهدف إلى معالجة مشاكل الحدود في لبنان وكيفية إدارتها ووضع ملاحظات الأجهزة الأمنية عليها، والتنسيق فيما بينها تمهيدا لعرض خطة شاملة لتنفيذها، بما يتلائم مع مطالب المجتمع الدولي لجهة ضبط الحدود، بالاضافة الى عملية تسهيل عبور الأشخاص والبضائع.
وتعالج الاستراتيجية الموضوعة جانبين: الأول يتعلق بالتهريب على الحدود، والثاني بكيفية إدارة الحدود.
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