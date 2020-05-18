دياب ترأس اجتماعا للبحث في كيفية إدارة الحدود ومنع التهريب

ترأس رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ اليوم اجتماعا لعرض استراتيجية الإدارة المتكاملة للحدود في ​لبنان​، وخصص الاجتماع لعرض ​تفاصيل​ الاستراتيجية التي تهدف إلى معالجة مشاكل الحدود في لبنان وكيفية إدارتها ووضع ملاحظات ​الأجهزة الأمنية​ عليها، والتنسيق فيما بينها تمهيدا لعرض خطة شاملة لتنفيذها، بما يتلائم مع مطالب ​المجتمع الدولي​ لجهة ضبط الحدود، بالاضافة الى عملية تسهيل عبور الأشخاص والبضائع.

وتعالج الاستراتيجية الموضوعة جانبين: الأول يتعلق بالتهريب على الحدود، والثاني بكيفية إدارة الحدود.