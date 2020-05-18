الهيئة الناظمة للاتصالات بسوريا: ما ساقه رامي مخلوف يهدف للتهرب من سداد حقوق الخزينة

اوضحت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في ​سوريا​ ردا على شركة سيريتل انها ليست في موقع يحتاج للتأكيد على مصداقية ثبوتياتها وبياناتها التي منحها القانون الصفة الرسمية، مؤكدة أن "ما ساقه رئيس مجلس إدارة شركة سيريتل يأتي ضمن حملة الخداع بهدف التهرب من سداد حقوق الخزينة العامة من خلال امتناعه عن منح الفريق التنفيذي لشركة سيريتل التفويض الأصولي لتوقيع الاتفاق المتضمن سداد المبالغ المترتبة للخزينة.".

وكان رجل الاعمال السوري ورئيس مجلس ادارة شركة سيرياتيل ​رامي مخلوف​ قد نشر على مواقع التواصل الاجتماعي اوراق قال انها تثبت ان شركة سيرياتيل تبدي استعدادها لدفع المبالغ المالية المفروضة عليها.