العثور على شاب في عرسال جثة على سقف منزله

عثر صباح اليوم في بلدة عرسال على الشاب (م. م.ا - 21 عاما) جثة على سقف منزله. ونقلت الجثة الى ​مستشفى​ الرحمة في البلدة، وعاينها الطبيب الشرعي الدكتور ​علي حيدر​. وباشر ​مخفر عرسال​ تحقيقاته ، وسلم جثة الشاب الى ذويه بناء لاشارة النائب العام القاضي منيف بركات.

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