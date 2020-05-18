تعميم لوزارة السياحة حول الشروط التي يجب التقيّد بها في المؤسسات السياحية البحرية

أصدرت ​وزارة السياحة​ بالتنسيق مع نقابة ​المؤسسات السياحية​ البحرية في ​لبنان​ تعميما حول الشروط التي يجب التقيّد بها حفاظاً على ​سلامة​ روّادها والموظفين العاملين فيها، وأبرزها فحص حرارة جميع الموظفين والرواد بشكل يومي على المدخل، وإرتداء الموظفين لكمامة ​الوقاية​، وتوزيع مواد تطهير وتعقيم في مرافق المسبح كافة، كما وتعقيم وتنظيف فرشات وكراسي المسبح دورياً وتأمين مسافات التباعد الإلزامية (1.5 متر) بين الأفراد (أو بين كل عائلة وأخرى).

وينص التعميم على ضرورة العمل بقدرة استيعابية أقصاها 50%. وتأمين مشرف في كل مؤسسة ومسبح على تطبيق هذه الإرشادات، بالاضافة الى قياس دوري لمادة الكلور في أحواض ​السباحة​، وتعقيم وتنظيف الحمّامات ومسكات الأبواب وإقفال الدوش الداخلي والكابينات والخزائن.