أفيوني: نمط الآمال والنكران والمكابرة قتلنا ومتى نواجه الأزمات بالأفعال؟

لفت الوزير السابق عادل أفيوني، إلى "أنّني عندما كنت أحذّر في الاجتماعات من تدهور الوضع وهبوط الأسواق وانهيار حتمي، كنت أسمع أحيانًا إجابات خفيفة، مثلًا: "شو بتفرق معنا الأسواق في عنّا المصارف؟، أو بكرا بيشوفوا لما بيطلع النفط، أو بكرا حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة بيحلها، أو هيدا بلد ما بينهار".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "نمط الآمال والنكران والمكابرة قتلنا، ومتى نواجه الأزمات بالأفعال؟".
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