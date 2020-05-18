لفتت عضو كتلة "المستقبل" النائبة ​ديما جمالي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "ما زال وفد ​صندوق النقد الدولي​ المفاوض مع ​لبنان​ يضع الإصبع على عورات خطة ​الحكومة​ ومواقفها وأرقامها. فسأل أولا لما استبعاد حاكم المركزي عن ​الوفد اللبناني​؟ وعن الفوارق في الارقام بين الحكومة والمركزي؟ علما أن الصندوق يميل لأرقام المركزي لكونها أكثر واقعية ودقة".

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كانت هذه تفاصيل خبر جمالي: ما زال وفد صندوق النقد يضع الإصبع على عورات خطة الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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