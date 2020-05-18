غوتيريش ينتقد تباين استراتيجيات الدول حيال كوفيد-19

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





جنيف: انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين الدول التي "تجاهلت توصيات" منظمة الصحة العالمية بشأن الاستجابة لفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن العالم يدفع اليوم "ثمنا باهظا" لتباين الاستراتيجيات.

وقال غوتيريش "شهدنا تعبيرا عن التضامن لكن دون كثير من الوحدة في استجابتنا لكوفيد-19. اتّبعت الدول استراتيجيات متباينة ومتعارضة أحيانا، وندفع جميعنا ثمنا باهظا". وأضاف "تجاهلت العديد من الدول توصيات منظمة الصحة العالمية".



مواضيع قد تهمك :