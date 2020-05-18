وزيرة التخطيط: زيادة رأسمال بنك الاستثمار العربي بقيمة 800 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ورئيسة مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن مجلس إدارة البنك على زيادة رأسمال بنك الاستثمار العربي- أحد استثمارات بنك الاستثمار القومي- بمبلغ 800 مليون جنيه تسدد على شريحتين.

وأضافت الوزيرة أن حصة بنك الاستثمار القومي في تلك الزيادة تبلغ 731.4 مليون جنيه بنسبة 91.42%، وبعد اكتمال سداد الزيادة، فسوف يبلغ رأسمال بنك الاستثمار العربي المصرح به 2 مليار جنيه، ورأس المال المدفوع 1.84 مليار جنيه.

وذكرت أن الموافقة على هذه الزيادة جاءت بناء على توصية لجنة الاستثمار المنبثقة عن مجلس إدارة البنك.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تمت الموافقة كذلك على اعتماد الخطة الاستراتيجية المحدثة لبنك الاستثمار العربي (2019 - 2022)، والتي تتضمن طرح منتجات مصرفية جديدة، وتحسين وتطوير منظومة العمل الداخلية بالبنك.

وأوضحت أن الخطة تتضمن أيضا تطوير العاملين بهدف رفع الكفاءة التشغيلية على مستوى النواحي المختلفة من إدارة المخاطر التشغيلية، وإدارة الائتمان ومخاطره، والحوكمة والمراجعة، والشئون القانونية والعقود.

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وقالت الوزيرة إن ذلك يأتي في إطار إدارة بنك الاستثمار القومي لمساهماته في الشركات والمؤسسات التي يساهم بها، بهدف تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية لبنك الاستثمار العربي، ودعم قدرته التنافسية في السوق المصرفي، وكذا تحقيق التوافق مع التعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وكانت هالة السعيد أعادت بعد توليها منصب وزيرة التخطيط وبالتبعية رئاسة مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي؛ تشكيل مجلس إدارة البنك، وضم أعضاء من أفضل الخبراء الاقتصاديين والقانونيين في مصر، وفقا للبيان.

وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا رقم 337 لسنة 2019 بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية المشرفة على أعمال إعادة هيكلة البنك، والتي يأتي ضمن أعمالها؛ تشكيل عدد من اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك (لجنة الاستثمار، ولجنة المراجعة، ولجنة تعديل قانون إنشاء البنك، ولجنة لإدارة السيولة)، وذلك تطبيقا لقواعد الحوكمة.

وركزت لجنة الاستثمار في عملها على عدة محاور رئيسية أهمها تعزيز وتعظيم الدور القومي لبنك الاستثمار القومي خاصة في مجال كفاءة الاستثمارات وتوزيعها على المستوى القومي، والمساهمة في تسوية جزء كبير من مديونيات البنك، بحسب البيان.