"أزمة وتعدي".. مبادرة جديدة لمواجهة كورونا في أسوان –(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

أطلقت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالتعاون مع جمعية المستقبل وحماية المستهلك والبيئة في أسوان، مبادرة "أزمة وتعدي" بهدف مواجهة انتشار فيروس كورونا، ورفع الروح المعنوية للمرضى، والأطقم الطبية والتضامن معهم.

وقال مينا ملاك منسق البرامج في منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، إن المبادرة تنقسم إلي 3 مراحل وبدأت اليوم بكرنفال فني يتضمن إذاعة الأغاني الحماسية والوطنية بواسطة مكبرات الصوت في مناطق مختلفة في مدينة أسوان، يتخللها زيارة "مستشفى العزل في الصداقة الجديدة، ونزل الشباب المخصص للحجر الصحي للمتعافين من كورونا"، وتوزيع باقات الورود والشيكولاته عليهم بهدف توجيه رسالة تضامن ومساندة للمرضى والطاقم الطبي.

وأوضح أن المرحلة الثانية من المبادرة تبدأ غدًا وتشمل حملة لرش وتطهير السوق السياحية وتوعية العاملين في السوق بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من كورونا، علاوة علي توزيع 100 شنطة مستلزمات وقائية علي الأسر الأكثر احتياجًا.

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وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من المبادرة سوف تشهد إجراء جلسات الكترونية مع مسئولي 6 مراكز شباب وأندية في أسوان لوضع آلية لتفعيل دور مراكز الشباب بما يتناسب مع الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا وذلك من خلال اقتراح تحديات خاصة بالقراءة والفنون المختلفة مثل الرسم والغناء بين أعضاء مراكز الشباب والأندية.

وأضاف سمير كامل مدير جمعية المستقبل وحماية المستهلك والبيئة في أسوان، أن جميع المشاركين في المبادرة التزموا بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا مثل ارتداء الكمامات والقفازات أثناء تنفيذ الفعاليات، إذ يشارك في هذه المبادرة عدد من المتطوعين وشباب الأكاديميين بجامعة أسوان.

وأوضح أن المشاركين في المبادرة يقومون أيضا بوضع العلامات الاسترشادية في الأماكن التي تقدم خدمات للمواطنين مثل مكاتب البريد بهدف تحقيق التباعد بين المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا.