ظهور نتيجة تحاليل أول مولود من رحم أم مصابة بفيروس كورونا في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح: ظهرت نتائج التحاليل الخاصة بالعينات المأخوذة من الطفل "زين" أول مولود في مستشفى الباجور العام من رحم أم مصابة بفيروس كورونا المستجد. وأكد مصدر طبي داخل مستشفى الباجور العام، المخصص لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد، أن نتيجة تحاليل الطفل زين جاءت سلبية للفيروس. وأشار المصدر، إلى أنه جرى سحب المسحات اللازمة من الطفل زين فور ولادته، وجرى التأكد من سلبيتها اليوم الاثنين، لافتًا إلى أن والدته حالتها مستقرة وتتحسن تدريجيًا .



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