اخماد حريق النفيضة بصفة نهائية

تمكنت فرق الاطفاء التابعة للحماية المدنية يوم أمس السبت من إخماد الحريق الذي اندلع يوم الخميس المنقضي بمصنع للورق بالنفيضة من ولاية سوسة، بصفة نهائية ، وفق ما أعلنت عنه وزارة الداخلية صباح اليوم الأحد.

واوضحت الوزارة أن الوحدات المذكورة منعت انتشار الحريق إلى وحدة الإنتاج والادارة بالمصنع المتضرر والمصانع المجاورة ووحدة تربية الدواجن التابعة للمركب الصناعي والفلاحي بالنفيضة.

وأضافت أن فرق الإطفاء تواصل جهودها من أجل ضمان عدم إندلاع الحريق من جديد من خلال القيام بعملية التبريد والرفش لأكوام الورق المشتعلة.