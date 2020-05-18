أجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية دينيش جوناواردانا، تناول خلاله مجمل العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيز التعاون المشترك نحو مواجهة تداعيات جائحة

وأشارت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى أنه تم خلال الاتصال بحث موضوع العمالة السريلانكية المقيمة بصورة غير قانونية في دولة الكويت، وتم التنسيق حيال مباشرة تسيير طائرات ترحيل العمالة المخالفة لقانون الإقامة اعتبارَا من يوم غدٍ الثلاثاء على أن تتواصل الرحلات تباعًا في الأيام المقبلة.

تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيز التعاون المشترك نحو مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).وأشارت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى أنه تم خلال الاتصال بحث موضوع العمالة السريلانكية المقيمة بصورة غير قانونية في دولة الكويت، وتم التنسيق حيال مباشرة تسيير طائرات ترحيل العمالة المخالفة لقانون الإقامة اعتبارَا من يوم غدٍ الثلاثاء على أن تتواصل الرحلات تباعًا في الأيام المقبلة.

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كانت هذه تفاصيل خبر اتصالات كويتية سيريلانكية لبدء تسيير رحلات العمالة المخالفة اعتبارًا من الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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