الصحة الفلسطينية تعلن خلو تاسع محافظة من كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية خلو محافظة نابلس من الإصابات بفيروس كورونا، بعد شفاء جميع الحالات فيها.

وأشارت وزارة الصحة في بيان صحفي اليوم الاثنين، إلى ارتفاع عدد المحافظات الخالية من كورونا إلى 9 وهي:

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طوباس، وأريحا والأغوار، وقلقيلية، وجنين، وبيت لحم، وسلفيت، ورام الله والبيرة، وطولكرم، ونابلس.

وبلغ إجمالي المصابين بالوباء في فلسطين 560 شخصا، فيما تعافى 453، وتوفي 4 مصابين.