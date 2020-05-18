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الصحة الفلسطينية تعلن خلو تاسع محافظة من كورونا

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 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية خلو محافظة نابلس من الإصابات بفيروس ، بعد شفاء جميع الحالات فيها.

 

 وأشارت وزارة الصحة في بيان صحفي اليوم الاثنين، إلى ارتفاع عدد المحافظات الخالية من كورونا إلى 9 وهي:

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طوباس، وأريحا والأغوار، وقلقيلية، وجنين، وبيت لحم، وسلفيت، ورام الله والبيرة، وطولكرم، ونابلس.

وبلغ إجمالي المصابين بالوباء في فلسطين 560 شخصا، فيما تعافى 453، وتوفي 4 مصابين.

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