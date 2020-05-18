ارتفاع بوفيات كورونا في ألمانيا .. وإيطاليا ترفع الإغلاق

إصابات روسيا تحافظ على مستوى ما دون الـ10 آلاف

يأتي ذلك فيما أبلغت روسيا اليوم عن 8926 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع عدد الحالات هناك إلى 290678.

وجاءت الزيادة اليومية في الحالات أقل من 10 آلاف لليوم الثالث على التوالي، وهو رقم تجاوزته الإصابات اليومية معظم شهر مايو/أيار.

وقال مركز إدارة مكافحة فيروس كورونا في روسيا إن 91 توفوا ليرتفع عدد الوفيات إلى 2722.

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إيطاليا ترفع الإغلاق

وسيُعاد الاثنين فتح معظم الشركات والمتاجر في البلاد، بما في ذلك المطاعم والحانات والمقاهي وصالونات تصفيف الشعر ومتاجر البيع بالتجزئة.

وسيُسمح بفتح صالات الرياضة والمسابح ودور السينما والمسارح في 25 أيار/مايو.

غير أن السلطات حذرت من أن الفيروس يواصل انتشاره، داعية إلى التزام توجيهات التباعد الاجتماعي. وأعلنت الحكومة أنها تحتفظ بحق فرض قيود إضافية إذا عاودت حالات الإصابة بالفيروس الارتفاع. وفي 27 آذار/مارس، سجلت إيطاليا أكبر عدد يومي من الوفيات المرتبطة بكورونا، بلغ 969 وفاة.

وفي إيطاليا، أعلن الدفاع المدني، مساء الأحد، أن فيروس كورونا المستجد تسبب في وفاة 145 شخصا في خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أدنى عدد يومي منذ بدء الحجْر في 9 آذار/مارس.