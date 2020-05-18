كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية تكشف عدد المصابين بفيروس كورونا في أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، عن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إفريقيا، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد المصابين بوباء كورونا تجاوز الـ84 ألفا، وأما الوفيات فقد تجاوزت 2.7 ألف حالة​​​.

وأضافت الصحة العالمية، أن أكبر عدد من الإصابات في القارة سُجل في جمهورية جنوب أفريقيا (15515)، ومصر (11719)، والجزائر (7019)، والمغرب (6798)، ونيجيريا (5959) وغانا (5735)، وكان أكبر عدد للوفيات في مصر (612) والجزائر (548).

وحثت منظمة الصحة العالمية، المواطنين على الالتزام بالتعليمات لمكافحة فيروس كورونا القاتل، حيث ناشدتهم بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوي كورونا التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

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وكانت السلطات الصحية في مدغشقر، أعلنت أمس تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا.

وكشف رئيس مدغشقر عن "علاج الأعشاب"، الذي قال إنه له القدرة على الشفاء من مرض كوفيد-١٩ في ١٠ أيام.

وفي مقابلة مع "فرانس24 " الناطقة بالفرنسية، ونقلتها شبكة "روسيا اليوم، أكد رئيس مدغشقر، أن العلاج هو عبارة عن تقيع أعشاب، يطلق عليه اسم "كوفيد أورغانكس".

وقال رئيس مدغشقر، عن الشكوك التي ظهرت حول هذا العلاج: "فقط لأنه يأتي من إفريقيا "لا يمكنهم الاعتراف بأن دولة مثل مدغشقر توصلت إلى هذا العلاج لإنقاذ العالم... لا يجب الاستهانة بعلماء إفريقيا"، واتهم الغرب بازدراء الطب الإفريقي التقليدي.