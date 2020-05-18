كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ملك ماليزيا: تعيين محيي الدين رئيسا للوزراء مناسبا ودستوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ملك ماليزيا الملك عبد الله سلطان أحمد شاه، اليوم الاثنين، أن تعيين محيي الدين ياسين رئيسا للوزراء خلال الأزمة السياسية هذا العام كان مناسبا ودستوريا.

وجاءت تصريحات ملك ماليزيا، بعد أيام من تأجيل البرلمان التصويت على طعن المعارضة في قيادة ياسين.

وقال ملك ماليزيا: "لا يمكن السماح باستمرار تفاقم المشاحنات السياسية في البلاد دون نهاية، لذلك تماشيا مع أحكام الدستور الاتحادي، وجدت أن محيي الدين ياسين يحظى بدعم الأغلبية من أعضاء مجلس النواب ومؤهل لتعيينه ليكون ثامن رئيس للوزراء".

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وكانت المعارضة، طعنت على تعيين محيي الدين في الأول من مارس الماضي، في نهاية أسبوع من خلافات سياسية أدت إلى انهيار الائتلاف الحاكم، وقالت المعارضة إن من غير الواضح إن كان محيي الدين قد حصل على دعم الأغلبية من أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 222 نائبا.

ووافق رئيس مجلس النواب، في البداية على اقتراح قدمه مهاتير محمد (94 عاما)، سلف محيي الدين، لإجراء تصويت على سحب الثقة من محيي الدين، لكن تم تأجيل التصويت إلى أجل غير مسمى بعد اختصار الحكومة لاجتماع اليوم الاثنين ليقتصر على كلمة الملك.

ويذكر أن دور الملك في ماليزيا شرفي إلى حد كبير، ومن غير المرجح أن يكون لتأييده تعيين محيي الدين أي تأثير على التصويت في البرلمان.