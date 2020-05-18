كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وزارة الصحة الكويتية تعلن شفاء 246 مصابا بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، شفاء 246 مصابا بكورونا، ليرتفع وجمالي المتعافين إلى 4339، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت أمس الأحد شفاء 250 حالة من فيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 4093.

وقد رصدت وزارة الصحة الكويتية، 885 حالة جديدة مصابة بـ "كوفيد 19"، و8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الجمعة: "تم تسجيل 885 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 12860، وتسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات 96".

Advertisements

ولفت البيان إلى أن عدد الحالات المصابة التي تتلقى العلاج بالمستشفيات 9124 حالة، من بينها 190 في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات.

وتم تسجيل 189 حالة تعافي من الفيروس، ليصبح إجمالي المتعافين 3640 شخصا.

وتشيرالبيانات إلى تراجع طفيف في معدلات الإصابة اليومية عند 885 مقارنة مع 947 حالة جديدة سجلتها الكويت.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,466 مليون إصابة، بينهم أكثر من 299 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,678 مليون حالة شفاء.