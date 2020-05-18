كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تدعم الدعوة لإجراء تقييم مستقل لتعامل "الصحة العالمية" مع كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المتوقع أن يدعو وزراء الصحة من جميع أنحاء العالم إلى إجراء تقييم مستقل لتعامل منظمة الصحة العالمية مع وباء COVID-19 خلال اجتماع لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين.

وقال دبلوماسيون، إنه على الرغم من أن لديهم وجهات نظر معارضة بشأن أداء منظمة الصحة العالمية، فمن المرجح أن تنضم الصين والولايات المتحدة إلى الإجماع بشأن تقييم مستقل خلال اجتماع افتراضي لجمعية الصحة العالمية، هيئة صنع القرار في منظمة الصحة العالمية.

سيتم اقامة الدعوة في قرار يقدمه الاتحاد الأوروبي (EU) في الاجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية ومقرها جنيف، والذي يستمر لمدة يومين.

ويدعو النص أيضًا إلى الوصول في الوقت المناسب وبشكل منصف إلى التشخيصات والأدوية واللقاحات الآمنة والفعالة ضد المرض الذي أودى بحياة أكثر من 300000 شخص في جميع أنحاء العالم.

وقال الدبلوماسيون إن إجماعًا هشًا ظهر بعد أكثر من أسبوع من المفاوضات المكثفة حول نص الاتحاد الأوروبي، والذي يمكن أن يتغير.

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وقال دبلوماسي أوروبي لرويترز "يبدو أنه سيتم اعتماد القرار. من الناحية السياسية هناك اتفاق في الوقت الراهن على تقييم النظام بأكمله والتحقيق في أصل (الفيروس) ولكن ليس على الفور". واضاف "من المهم أن نتمكن من الموافقة على القرار، الجميع".

ويدعم قرار الاتحاد الأوروبي مجموعة من الدول من بينها أستراليا - وهي منتقدة قوية لمنظمة الصحة العالمية والصين - وكذلك بريطانيا وكندا والهند واليابان وروسيا.

وأظهرت مسودة أسماء اطلعت عليها رويترز تأييد 116 دولة من بين 194 دولة في منظمة الصحة العالمية.

يدعو النص المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى الشروع في "تقييم محايد ومستقل وشامل" للاستجابة الصحية الدولية المنسقة لمنظمة الصحة العالمية لـ COVID-19، بما في ذلك فعالية الآليات القائمة "في أقرب وقت مناسب".

وهو يدعم العمل المستمر، بما في ذلك من خلال "البعثات الميدانية" العلمية، لتحديد المصدر الحيواني للفيروس وكيفية عبوره حاجز الأنواع للوصول إلى البشر.

