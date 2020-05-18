كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر سنغافورة تبلغ عن 305 اصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت سنغافورة، إصابة 305 حالة حالة جديدة بفيروس كورونا حتى الساعة 12 مساءً بالتوقيت المحلي اليوم، وفقا لوزارة الصحة في البلاد.

الغالبية العظمى من الإصابات الجديدة هم أصحاب تصاريح العمل الذين يعيشون في مساكن العمال الأجانبن وهناك حالتين من السنغافوريين أو المقيمين الدائمين.

يوم الأحد، أبلغت سنغافورة عن 682 حالة. وقالت وزارة الصحة إن العدد الأقل للحالات اليوم يرجع إلى "عدد أقل من الاختبارات التي تتم معالجتها حيث يقوم أحد مختبرات الفحص بمراجعة عملياته بعد مشكلة معايرة سابقة للجهاز".

سنغافورة لديها 28343 حالة تم الإبلاغ عنها و22 حالة وفاة، وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

يشكل 1.4 مليون عامل مهاجر جزءًا كبيرًا من قوة العمل السنغافورية، ويعيشون في المدينة، ويعمل معظمهم في البناء والعمل اليدوي والتدبير المنزلي. من بين هؤلاء، يعيش حوالي 200،000 في 43 مهجع، وفقا لوزير القوى العاملة جوزفين تيو.

