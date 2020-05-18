كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ميركل وماكرون يستعدان لتقديم مبادرة ألمانية فرنسية لانعاش الاقتصاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستقوم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناقشة مبادرة ألمانية فرنسية لتعافي الاقتصادي الأوروبي اليوم، بحسب المكتب الصحفي للحكومة الألمانية.

سيعقد الزعيمان مؤتمرا بالفيديو حوالي الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت الشرقي، ثم يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت الشرقي.

وفي وقت سابق، حددت رئيسة المفوضية الأوروبية، الأربعاء، خطة لتمويل الانتعاش الأوروبي من جائحة فيروس كورونا، في حين حذرت من أنه "لن نعود إلى العمل كالمعتاد قريبًا".

وقالت الرئيسة أورسولا فون دير لين خلال خطاب أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل يوم الأربعاء: "لقد شهدنا تباطؤًا اقتصاديًا من قبل ولكن لم يكن لدينا قط إغلاق اقتصادي مثل الأشهر الثلاثة الماضية".

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وأضافت أن أداة التعافي ستركز على الدول الأعضاء الأكثر تضررا وحيث تكون الاحتياجات أكبر، مضيفة أن الأموال المخصصة لخطة الإنعاش ستكون على رأس ميزانية الاتحاد الأوروبي الحاليةن وستدار من خلال قواعد الميزانية.

سيعطي ذلك المشرعين الأوروبيين تدقيقا كاملا حول كيفية إدارة الأموال وإنفاقها. أعرب البرلمانيون عن قلقهم الأسبوع الماضي بشأن استخدام القواعد حيث "سيتم إبلاغ" البرلمان فقط بالقرارات المتخذة بشأن صناديق الاسترداد.

ولم تذكر فون دير لين الأرقام الدقيقة، لكنها قالت إنها تريد تقديم خطة إعادة إطلاق "طموحة" لأوروبا.

