في18 ساعة.. 0 حالة وفاة وتسجيل 72 حالة شفاء جديدة من كورونا

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الاثنين، عن تسجيل 72 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا في 18 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة إلأى 3732 حالة شفاء، بنسبة تتجاوز 50 في المائة.
بالمقابل استقر عدد الوفيات في 192 حالة، بعدما تم لم تسجل أية حالة جديدة، خلال الـ18 ساعة الماضية.
وأعلنت وزارة الصحة أنه سجلت 60 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بين الساعة الرابعة من مساء أمس الأحد، والعاشرة من صباح اليوم الاثنين، لترتفع الحصيلة إلى 6930 حالة.
وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 87665 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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