عاجل.. تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 18 ساعة الأخيرة.. الحصيلة: 6930

أعلنت وزارة الصحة أنه سجلت 60 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بين الساعة الرابعة من مساء أمس الأحد، والعاشرة من صباح اليوم الاثنين، لترتفع الحصيلة إلى 6930 حالة.

وكشف موقع “Covidmaroc.ma” في حصيلة جديدة أنه تم استبعاد 87665 حالة كان مشكوكا في إصابتها بالفيروس، لكن بعد إجراء التحليل المخبري تأكد خلوها من كوفيد-19.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات، والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة، والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية، ومسؤولية.